Aproape jumatate dintre mamele sub 15 ani din Uniunea Europeana provin din Romania

Aproximativ jumatate dintre mamele sub 15 ani din Uniunea Europeana provin din Romania, unde unu din zece nou-nascuti are o mama minora, releva un studiu al Organizatiei Salvati Copiii.Una din trei fete care in prezent sunt mame/gravide minore a ramas insarcinata pentru prima data in jurul varstei de 15 ani sau mai putin, arata datele unui studiu calitativ realizat de Salvati Copiii Romania.Numai in 2022, 746 de nasteri au fost inregistrate la fete cu varsta intre 10 si 14ani, alte 1.286 de ... citește toată știrea