Luni, 13 noiembrie, medicii de la Spitalul Orasenesc Rupea au sunat la Politie sa anunte ca la camera de urgente a fost preluata o femeie, cu urme de violenta.Pe baza declaratiilor victimei, s-a reconstituit, in prima etapa, filmul agresiunii. "In timp ce se deplasa din localitatea Rupea spre localitatea Homorod, in extravilanul localitatilor, femeia agresata ar fi fost abordata de un tanar, care i-ar fi solicitat telefonul mobil. In contextul in care femeia a refuzat sa dea curs solicitarii, ... citeste toata stirea