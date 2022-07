Aprobat de Guvern: Primariile vor putea investi in garile detinute de CFR

Primariile si asociatiile de dezvoltare intercomunitara vor putea sa investeasca in garile detinute de CFR pentru dezvoltarea acestora, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat de guvern si care a intrat in sedinta executivului de joi, 30 iunie. Aceasta este o cerere constanta a autoritatilor locale, care vor sa refaca garile pe care CFR nu le poate intretine. Unele sunt monumente istorice, altele - cladiri importante pentru comunitati. In plus, autoritatile locale vor putea sa ... citeste toata stirea