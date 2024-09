Aprobate in 2021 si 2022, finalizate in 2024

Din 12 septembrie, in Fagaras sunt disponibile 11 defibrilatoare mobile, acestea fiind amplasate in puncte importante ale orasului. Anuntul montarii acestor dispozitive a fost facut joi, 12 septembrie, de Primaria Fagaras, reprezentantii institutiei precizand ca aceste echipamente au fost instalate prin doua proiecte depuse prin Programul de bugetare participativa."Aceste dispozitive simple si sigure pot fi utilizate si de catre persoane fara pregatire medicala in vederea restabilirii ... citește toată știrea