Aprobate la finantare, anunt de la Guvern: 7 crese noi in judetul Brasov

Ministrul Dezvoltarii Regionale, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a anuntat joi, 24 februarie, intr-o conferinta de presa, ca a fost aprobata finantarea 142 de noi crese, dintre care 52 vor fi construite in orase si 90 in comune. Dintre cele 142 de crese, 7 (3 in orase si 4 in sate) sunt in judetul Brasov. Astfel, in Ghimbav se va finanta construirea unei crese mari (cu o capacitate de 110 locuri), in Zarnesti va fi o cresa medie (cu o capacitate de 70 de locuri), iar ... citeste toata stirea