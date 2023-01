Aprovizionau Brasovul si Muresul cu 3-CMC

Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Brasov, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov, au pus in aplicare 20 de mandate de perchezitie, intr-un dosar in care au documentat activitatea infractionala a trei persoane banuite de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive.Perchezitiile au avut loc pe 5 ianuarie 2023, fiind descoperite si ridicate, in vederea indisponibilizarii, diferite cantitati de 3-CMC si alte mijloace de proba."La ... citeste toata stirea