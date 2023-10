Aproximativ 100.000 de locuitori ai judetului Brasov s-au nascut in alte judete si au venit aici intre 2011 si 2021. In aceeasi perioada, din Brasov au plecat mai putin de jumatate fata de cei veniti.Brasovul este un oras cu o populatie intr-o schimbare accentuata, potrivit datelor oferite de Recensamantul din 2021. Astfel, din cei peste 500.000 de locuitori ai judetului, aproximativ 100.000 sunt nascuti in alte judete ale tarii. Cei mai multi dintre nou veniti sunt in municipiul ... citeste toata stirea