Aproximativ 600 de familii din Brasov vor sta azi in frig

Sistemul de termoficare din cartierul brasovean Florilor a cedat luni seara, cand s-a produs o avarie majora pe reteaua de transport (o conducta cu diametrul de 500 mm), atat pe tur (catre beneficiari), cat si pe retur (catre unitatea de producere a agentului termic). Potrivit anuntului Primariei Brasov, avaria a fost localizata in curtea Scoalii Gimnaziale nr. 11 din Brasov."Avand in vedere temperaturile negative din aceasta noapte, am luat decizia sa nu oprim furnizarea de agent termic, cu ... citeste toata stirea