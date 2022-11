Aproximativ un milion de romani isi sarbatoresc miercuri onomastica, de Sfantul Andrei

Peste 940.000 de romani isi sarbatoresc onomastica de Sfantul Andrei, potrivit datelor Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor.Numele Andrei deriva din grecescul Andreas, care inseamna "viteaz", "barbatesc". Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei apare, in 30 noiembrie, in calendarele ortodox, romano-catolic, luteran si anglican. In Scotia, insa, el este sarbatorit la 9 mai, data primirii unor relicve ale Sfantului Andrei.Cele mai intalnite nume in ... citeste toata stirea