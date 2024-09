Ar fi trebuit sa fie gata, dar nici nu au inceput. Dupa ce proiectantii au desenat "piste prin stalpi", lucrarile la traseul pentru biciclisti Astra - Gara - Centru Civic au intrat in blocaj

Anuntate inca din luna aprilie a acestui an, lucrarile la traseul 1 de piste pentru biciclisti din Brasov (Terminal Poienelor din cartierul Astra - Gara - Bulevardul Victoriei - Bulevardul Mihail Kogalniceanu - Camera de Comert si Industrie) ar fi trebuit sa fie gata, conform anuntului primarului Brasovului, Allen Coliban, in toamna acestui an. Termenul nu are cum sa fie respectat, pentru ca lucrarile nici macar nu au inceput, iar potrivit unor surse, asta din cauza unor vicii de proiectare. ... citește toată știrea