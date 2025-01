Ar salva Brasovul: taxa Manhattan

Deputatul PSD de Iasi Vasile Citea propune autoritatilor ca si in Romania sa fie introdusa o taxa de decongestionare a traficului, dupa modelul celei introduse in Manhattan (New York) si Londra si care sa fie adaptata nevoilor si specificului oraselor mari din tara, precum Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Timisoara sau Iasi.El argumenteaza ca, in Iasi, de exemplu, introducerea unei astfel de taxe ar putea reduce semnificativ traficul din zonele centrale, ar incuraja utilizarea transportului ... citește toată știrea