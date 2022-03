Arafat, despre monitorizarea fake news: Nu inseamna cenzura, inseamna ca verificam si venim cu varianta oficiala

Seful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre modul in care doreste sa combata fake news-urile din mediul online.Arafat a declarat ca nu exista nicio intentie de cenzura, in Romania, dar ca anumite organizatii neguvernamentale care au activitate in domeniu, pot face monitprizari, iar DSU de exemplu, poate veni imediat cu varianta oficiala."Aceste ONG-uri nu sunt platite din bani publici", a subliniat Arafat, scrie News.ro.Raed Arafat a declarat miercuri seara la Digi 24 ca propunerea privind ... citeste toata stirea