Raed Arafat a anuntat ca trebuie revizuita politica in ceea ce priveste adaposturile de protectie civila si acestea trebuie sa fie pregatite, mai ales in zona de frontiera, acolo unde exista un risc din cauza razboiului din Ucraina.Seful DSU a adaugat ca, desi riscul este unul minim, trebuie protejata populatia.Arafat a fost intrebat, miercuri, daca vor fi construite si alte adaposturi de protectie civila in Delta Dunarii, in afara celor ... citeste toata stirea