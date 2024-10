Aragazul ne-ar omori inainte de vreme

Aragazele ucid 40.000 de europeni in fiecare an deoarece pompeaza poluanti in plamani, este concluzia unui studiu. Numarul deceselor din aceasta cauza este de doua ori mai mare decat cel rezultat in urma accidentelor de masina, noteaza The Guardian.Gazele daunatoare produc bolile cardiace si pulmonare care reduc cu aproape doi ani viata unei persoane, reveleaza un studiu efectuat asupra gospodariilor din UE si Marea Britanie."Amploarea problemei este mult mai grava decat am crezut", a spus ... citește toată știrea