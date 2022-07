Arbore cazut pe o alee de sub Tampa, chiar langa un grup de copii. Nici macar vantul nu adia

Un copac a cazut pe o alee de sub Tampa, desi vantul nici macar nu adia. Arborele batran s-a prabusit la doar 5 metri de un copil care se antrena in zona Un arbore a cazut pe o alee de sub Tampa, la numai cativa metri de mai multi copii care alergau prin zona. Micii sportivi se aflau la un antrenament, cand arborele s-a rupt, pur si simplu, si a cazut peste aleea pe care se aflau destul de multi oameni. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar cei aflati aproape de locul in care a cazut ... citeste toata stirea