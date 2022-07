Arena fostului Liceu Sportiv Brasov, redeschisa brasovenilor iubitori de miscare. Pista de alergare este in curs de reamenajare

Dupa mai bine de doi ani in care a fost inchisa publicului, arena sportiva a Colegiului National "Johannes Honterus" Brasov (fostul Liceu Sportiv din Schei) va fi redeschisa in acest weekend. Astfel, incepand de sambata, accesul brasovenilor care vor sa faca miscare va fi permis zilnic, intre orele 17.00 si 22.00.Primarul Brasovului, Allen Coliban, a precizat ca aceasta redeschidere s-a facut in baza unui parteneriat incheiat cu managementul unitatii de invatamant, document in baza caruia ... citeste toata stirea