Miercuri, 20 septembrie, in jurul orei 20.40, politistii din Codlea au primit o sezizare, in care se arata faptul ca, pe o strada din oras, ar fi avut loc o altercatie intre doi barbati.La fata locului s-a stabilit ca "intre cei doi s-a iscat un conflict spontan, ce a continuat cu aplicarea de lovituri cu pumnul in zona capului de catre unul dintre cei doi, astfel ca persoana vatamata si-a pierdut echilibrul si a cazut, lovindu-se de partea asfaltica". Victima a fost preluata de un echipaj ... citeste toata stirea