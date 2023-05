In noaptea de miercuri, 17 mai, politistii de la Codlea au fost sesizati cu privire la faptul ca, in jurul orei 1.00, pe strada Lunga din oras a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, in care au fost implicate doua autovehicule.Cercetarile pe care politistii le-au efectuat la fata locului, au aratat faptul ca soferul reclamat se afla sub influenta alcoolului, acesta avand o alcoolemie de 1,18 mg/l alcool pur in aerul expirat. Mai ... citeste toata stirea