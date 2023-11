Un barbat si o femeie, ambii in varsta de 28 de ani, au fost arestati preventiv, miercuri, 22 noiembrie, dupa ce au batut un copilas de 4 ani, pe motiv ca acesta a avut un comportament neadecvat la gradinita. Luni, 20 noiembrie, in cursul serii, cei doi au lovit copilul in mod repetat cu palmele peste fata, fund si spate si i-au provocat ample leziuni traumatice, pentru care necesita mai multe zile de ingrijiri medicale.Potrivit prim-procurorului Radu Nastac, purtator de cuvant al Parchetului ... citeste toata stirea