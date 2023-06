Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat o actiune pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii in domeniul evaziunii fiscale la magazinele care comercializeaza bijuterii din metale pretioase. In urma controalelor, politistii au descoperit mai multe nereguli."Politistii angrenati in control au constatat ca un operator economic, din judetul Brasov, desfasura acte de comert cu bijuterii de culoare ... citeste toata stirea