Un brasovean s-a ales cu dosar penal, dupa ce si-a agresat partenera, in urma unei discutii in contradictoriu. Fapta s-a petrecut vineri dimineata, in jurul orei 10.00, iar femeia a chemat Politia. In conformitate cu prevederile legale si avand in vedere faptul ca, in urma completarii formularului de evaluare a riscului s-a ... citeste toata stirea