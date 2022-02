Arhitecta, cu diploma de Cambridge

Colegiul National "Andrei Saguna" Brasov mai anunta o performanta a promotiei 2022. Noela Szeker (foto), eleva in clasa a XII-a E, a fost acceptata la a Facultatea de Arhitectura Homerton College, Universitatea Cambridge."Mi-a placut mereu sa privesc lucrurile in esenta lor, sa le inteleg substratul. Consider ca arhitectura se bazeaza pe acest principiu, fiind un joc al artei si al matematicii, in care cele doua se completeaza reciproc. Arhitectura este, in fundament, despre oameni, despre ... citeste toata stirea