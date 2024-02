Arhitectii, provocati cu o noua editie a Concursului Bienala [arhitectura.6]

Concursul de arhitectura din cadrul Bienala [arhitectura.6] a fost lansat recent, fiind vorba despre un proiect cultural organizat in parteneriat de trei filiale ale Ordinului Arhitectilor din Romania, care se desfasoara in 6 judete din inima tarii.Cea de-a 7-a editie se desfasoara in perioada februarie - noiembrie 2024 avand ca tema centrala Human ± Nature.Evenimentul consacrat al Bienalei [arhitectura.6] este expozitia-concurs de arhitectura si premierea lucrarilor selectate de un ... citește toată știrea