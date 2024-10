Arhitectul-Sef al Brasovului, ocupat cu un proiect gastronomic. Mihaela Manolache este asteptata de primarul George Scripcaru, pentru PUG-ul orasului, "desfiintat", ieri, in conferinta publica

Dupa ce miercuri, 24 octombrie, Primaria Brasov a decis suspendarea etapei de consultare publica a Planului Urbanistic General al Brasovului din cauza unor neconcordante, joi, 24 octombrie, primarul Brasovului, George Scripcaru, a anuntat ce va face in continuare in ceea ce priveste acest document urbanistic, prin care este decis viitorul orasului in urmatorii 10 ani.Astfel, el a precizat ca, in prima faza, va astepta sa se intoarca persoana care are acum atributiile Arhitectului - Sef, ... citește toată știrea