Aristotel Cancescu, ex-PNL: Fostul ministru al Justitiei nu a reusit sa-l scoata din inchisoare

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins, miercuri, 23 noiembrie, recursul in casatie formulat de fostul presedinte al CJ si PNL Brasov, Aristotel Cancescu, dupa ce in luna mai a fost admis in principiu. Decizia judecatorilor Curtii Supreme este definitiva. In acest proces, Cancescu a fost reprezentat de casa de avocatura Stoica si asociatii, detinuta de Valeriu Stoica, fost ministru al Justitiei, potrivit BizBrasov.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov a fost ... citeste toata stirea