Aristotel Cancescu, fostul sef al CJ Brasov, condamnat pentru fapte de coruptie, va fi rejudecat!

In dosarul de coruptie, pe langa fostul sef al CJ Brasov se mai afla si fostul senator Sebastian Grapa, cei doi fiind condamnati, in prima instanta, la 8 ani si 10 luni, respectiv la 7 ani de inchisoare.Dosarul de coruptie in care au fost trimisi in judecata mai multi inculpati, intre care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Aristotel Cancescu, si fostul senator Sebastian Grapa, acestia fiind condamnati in prima instanta la 8 ... citește toată știrea