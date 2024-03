Armata obligatorie pentru tinerii cu varste intre 18 si 22 de ani

Romanii cu varste intre 18 si 22 de ani ar trebui sa fie obligati din nou sa execute un stagiu militar. Aceasta este una dintre propunerile AUR pentru un program de guvernare.Generalul in rezerva Mircea Chelaru sustine ca planul include diverse moduri de a satisface aceasta cerinta. Alianta pentru Unirea Romanilor are in plan revenirea armatei obligatorii pentru romani, cu un stagiu minim de trei luni, care poate fi in cadrul armatei sau a unor asociatii non-profit. "Obligativitatea noastra ... citește toată știrea