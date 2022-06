Armata Nationala a Romaniei a testat, in premiera, sistemul Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare - HIMARS, a anuntat MApN.Tragerile au avut loc in perioada 8-10 iunie in marja exercitiilor "Unirea 22" si "Viforul 22", desfasurate de structuri din cadrul Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice "Alexandru Ioan Cuza" in baza unui scenariu fictiv.Potrivit Ministerul Apararii Nationale (MApN), acestea au avut ca scop ... citeste toata stirea