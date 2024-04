Armata SUA a dislocat in Romania cel mai nou sistem antidrone: M-LIDS. Trageri reale au fost efectuate la Capu Midia.SUA au dislocat in Romania cel mai nou sistem aerian antidrona al Armatei americane.U.S. Army a desfasurat in tara noastra un sistem de tip M-LIDS, destinat combaterii amenintarilor reprezentate de drone.Dislocarea sistemului aerian antidrona M-LIDS in Romania este importanta in contextul in care ... citește toată știrea