Armatele SUA si UK, la "antrenamentul Brasov"

Aproximativ 1.500 de militari romani si aliati din Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, cu peste 240 de mijloace tehnice, se vor instrui in perioada 3-14 octombrie, in cadrul exercitiului SARMIS 22 / OLT 22, in poligonul temporar de la Grohotis, din Traisteni si Valea Doftanei, se arata intr-un comunicat remis, joi, 29 septembrie, de Brigada 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa" Brasov.Militarii romani apartin Brigazii 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa" (Brasov), Brigazii 61 Vanatori ... citeste toata stirea