Lungmetrajul "Arsenie. Viata de apoi", road movie documentar scris si regizat de Alexandru Solomon, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 1 septembrie.Premiera internationala a avut loc in luna iulie, pelicula fiind inclusa in competitia "Proxima" a celei de-a 57-a editii a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary (30 iunie - 8 iulie 2023). Filmul va putea fi vizionat la Brasov miercuri, 30 august, ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta. Regizorul va fi prezent la ... citeste toata stirea