Arta si artiste: proiectul "Her Art Story", la final

Proiectul "Her Art Story", o initiativa culturala de anvergura ce si-a propus sa aduca in prim-plan realizarile si contributiile artistelor romane, a ajuns la final, au anuntat reprezentantii Muzeului de Arta Brasov. Intreaga arhiva a proiectului este disponibila publicului larg pe website-ul proiectului: herart.ro, realizat cu sprijinul partenerului proiectului, Asociatia Depoul de Arta Urbana."Proiectul Her Art Story continua eforturile din ultimii ani ale Muzeului de Arta Brasov de a ... citește toată știrea