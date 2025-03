Artileristii de la Brasov au testat noile sisteme Chiron

Saptamana trecuta, artileristii antiaerieni din cadrul Brigazii 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa" Brasov au executat cu succes, in Poligonul Capu Midia, prima tragere cu munitie reala cu sistemele KP-SAM Chiron de tip MANPAD, recent intrate in dotarea brigazii.Sistemele portabile MANPAD (Man-Portable Air-Defence Systems) sunt sisteme de armament antiaeriene usoare, concepute pentru a proteja militarii si tehnica de pe campul de lupta, in fata atacurilor aeronavelor, dronelor sau ... citește toată știrea