Sabina Elena Dragomir prezinta, din 18 august, expozitia "Horizon Free", la Muzeul de Arta Brasov. Vernisajul acesteia va avea loc in seara de 18 august, incepand cu ora 18.00, expozitia fiind curatoriata de Walter Bonomi, Natalie Zangari si Andreea Pocol."*Horizon Free* este un proiect care prezinta conceptul de frontiera, de spatiu personal sau *casa*, in relatie cu principiul de nomadism. In operele artistei Sabina Elena Dragomir este incapsulat un raport intim intre trairile sau ... citeste toata stirea