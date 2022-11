Artistii brasoveni se pot inscrie pentru a putea sa-si expuna lucrarile in cel mai nou hub de cultura din oras

Banca de cultura Apollonia, fosta Banca saseasca devine, din 16 decembrie, cel mai mare centru cultural din Brasov.Pentru a marca deschiderea imobilului recent renovat, Primaria Brasov, in parteneriat cu Filarmonica, organizeaza, in cadrul evenimentului ,,Magia iernii la Brasov", in perioada 16 decembrie - 15 ianuarie, o serie de evenimente pentru brasoveni si cei care ne viziteaza orasul.Banca de cultura Apollonia va gazdui ... citeste toata stirea