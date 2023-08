Artroza genunchiului, cunoscuta si sub denumirea de osteoartrita a genunchiului, este o afectiune degenerativa a articulatiei genunchiului care afecteaza milioane de oameni din intreaga lume. Este o problema medicala semnificativa, in special pentru femei, si poate cauza dureri, rigiditate si dificultati in miscare.Studiile arata ca femeile prezinta un risc mai mare de a dezvolta artroza a genunchiului decat barbatii, din cauza factorilor hormonali si diferentelor in structura si biomecanica ... citeste toata stirea