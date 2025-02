Aruncat in albia Vulcanitei

Luni, 10 februarie, in jurul orei 08.30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Codlea au intervenit la un accident rutier produs pe DJ 112A, in localitatea Vulcan."In accident au fost implicate doua autovehicule, iar in urma coliziunii dintre acestea, unul dintre vehicule a rupt parapetul, a iesit in afara partii carosabile si a ajuns in albia paraului Vulcanita. De asemenea, un pasager ... citește toată știrea