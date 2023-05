Sambata, 29 aprilie, in jurul orelor 16.00, a avut loc un accident rutier in centrul Brasovului (pe strada Nicolae Iorga, in zona intersectiei cu strada Colonel Ion Buzoianu), in care au fost implicate doua autoturisme, unul dintre acestea fiind rasturnat pe partea carosabila.In cele doua masini erau patru pasageri, ... citeste toata stirea