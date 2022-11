"As vrea sa obtin tutela deplina asupra copilului meu"

Intrebare cititor: "Am un copil de 12 ani si am divortat. In hotararea de divort, copilul a fost incredintat spre crestere si educare mamei definitiv si irevocabil. Am vrut sa ii fac pasaport copilului, dar s-a respins cererea pe motiv ca tatal natural are drepturi asupra copilului. Am intentat proces pentru tutela deplina si tatal a spus ca doreste drept de vizita si stabilirea vacantelor la domiciliul sau. Mentionez ca nu l-a mai vazut de 6 ani si nu s-a implicat in niciun fel in cresterea si ... citeste toata stirea