"Asa suntem noi, lasam toate lucrurile pe ultima perioada"

Daca in cele doua luni de cand are loc autorecenzarea in Romania, numarul persoanelor care intrau zilnic pe site era de aproximativ 100.000, in aceste zile o jumatate de milion de romani acceseaza site-ul Institului National de Statistica (INS). A doua etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor se incheie in 15 mai, la ora 24:00, iar cei care nu s-au autorecenzat vor fi vizitati acasa de un recenzor. Din cauza numarului mare de persoane care acceseaza site-ul in aceste zile, acesta se ... citeste toata stirea