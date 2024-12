Asa vor arata oamenii in 2050

Un model digital grotesc arata cum ar putea arata oamenii in 2050, daca nu incepem sa dormim suficient. Medicii recomanda ca adultii ar trebui sa un somn de 7 - 9 ore, pe noapte. Apar durerile de spate, parul se subtiaza, piele este lasata, ochii sunt rosii si apar pierderi de memorie.Hannah din viitor"Hannah" creata de Bensons for Beds si de expertul in somn, dr. Sophie Bostock, dezvaluie modificarile suferite de corpul nostru, atunci cand dormim doar sase ore pe noapte.Hannah, o ... citește toată știrea