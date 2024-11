ASCOR Brasov: Invitatie pentru tineri, la Paltin Petru-Voda

Manastirea Paltin Petru-Voda, in colaborare cu tineri studenti din Brasov, iubitori ai jertfei sfintilor din inchisori, organizeaza in perioada 22-24 noiembrie un pelerinaj intitulat "Zilele Parintelui Calciu".Evenimentul este dedicat memoriei eroului national si marturisitorului lui Hristos in perioada ateista a vechiului regim, preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa. Parintele a trecut la cele vesnice in data de 21 noiembrie 2006 si a fost inmormantat, la solicitarea sfintiei sale, la ... citește toată știrea