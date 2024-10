Asfalt pe strada, apa in beciuri. Cazul Sitei, Brasov

Pentru cei mai multi dintre locuitorii de pe strada Sitei din Brasov, dar si pentru soferii care tranziteaza aceasta artera, asfaltarea drumului a fost o veste buna. Insa, nu acelasi lucru il pot spune cativa locatari de pe strada amintita, care, de anul trecut, de cand au fost facute lucrarile, au mari probleme cu apa, care se infiltreaza in subsolul cladirii."Pana anul trecut cand s-a asfaltat strada Sitei, nu am avut nici o problema. Locuiesc in aceasta casa de 27 de ani. In luna octombrie ... citește toată știrea