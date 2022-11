Asfaltul nou pe pasajul de la Prejmer - Harman, in aproximativ 10 zile

Constructorul care deruleaza lucrarile la podul din zona intersectiei DN 10 - DN 11, dintre localitatile Harman si Prejmer, spune ca este in grafic si spera ca lucrarea sa fie predata la termenul stabilit, respectiv 15 decembrie. "Dupa ce s-au montat noile grinzi - in completarea celor vechi care raman pe pod - s-a armat toata placa. In acest moment se toarna placa de suprabetonare, urmand ca in saptamana 21 - 25 noiembrie sa se toarne grinzile pentru parapetii noi de siguranta - care se vor ... citeste toata stirea