Asiguratori: Costurile cu piesele inlocuite in baza politelor RCA au crescut cu 34% in ultimii patru ani

Costurile cu piesele inlocuite pentru autovehiculele reparate in baza politelor RCA au crescut cu aproximativ 34% in perioada 2020-2023, iar circa 50% din autovehiculele cu dosare de dauna RCA in 2023 aveau o vechime mai mare de zece ani, arata o analiza a Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania - BAAR, transmite Agerpres."Costurile totale cu reparatiile se afla intr-o crestere constanta pe toate segmentele de vechime ale autovehiculelor reparate in baza politelor RCA, conform ... citește toată știrea