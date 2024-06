Asistam la o schimbare culturala majora: nasterile in afara casatoriei

Nasterile in afara casatoriei au crescut in intreaga lume incepand cu anii 1960, iar multe guverne se lupta sa raspunda acestei schimbari culturale. In Romania anului 2023, din cei peste 155.000 de nou-nascuti, circa o treime (peste 50.000) erau nascuti in afara casatoriei, potrivit datelor transmise de Statistica. Cresterea independentei economice a femeilor contribuie la acest lucru, desi acceptarea acestei schimbari variaza foarte mult de la o tara la alta. In Romania, potrivit datelor de la ... citește toată știrea