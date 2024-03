Asistenta de hipermarket

Senatul a adoptat luni, 11 martie, in plen, o propunere legislativa prin care se reglementeaza acordarea de prim-ajutor calificat in centrele comerciale cu o suprafata mai mare de 2.000 metri patrati. Au fost inregistrate 88 de voturi "pentru" si 16 abtineri.Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative initiate de deputatele Cristina Rizea (neafiliata) si Laura Vicol-Ciorba (PSD), acordarea de prim-ajutor calificat in centrele comerciale mari este necesara pentru ca numarul ... citește toată știrea