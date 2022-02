Asistenta medicala 24/24, 7/7, si la Victoria: Centrul de permanenta, redeschis

Centrul de permanenta din Victoria a fost redeschis, recent, dupa o luna si jumatate in care a fost inchis din cauza lucrarilor de igienizare. "De peste 13 ani in acest centru nu s-a intervenit. Este aparatura medicala uzata, perimata. De asemenea, mobilierul este destul de degradat, iar incaperile erau in aceeasi situatie. Impreuna cu voluntari din orasul Victoria, cu firme partenere si cu angajatii Primariei am reusit sa refacem acest spatiu, astfel incat el sa primeasca acordul DSP-ului si ... citeste toata stirea