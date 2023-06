O delegatie de profesionisti si voluntari in domeniul social din Ucraina, impreuna cu reprezentanti ai Federatiei ONG-urilor Sociale din Transilvania, au facut vineri, 9 iunie, o vizita de studiu in Brasov, in cadrul proiectului "Inovarea in serviciile sociale din Ucraina". Ei au vizitat centrul de refugiati din Bartolomeu, au mers la Directia de Asistenta Sociala, dar au avut si o discutie cu viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu. Participarea asistentilor sociali din Ucraina la acest proiect ... citeste toata stirea