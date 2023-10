Asociatia Aeroporturilor din Romania a publicat miercuri datele privind traficul pe aeroporturile din Romania, iar Sibiul a inregistrat in luna septembrie 52.324 pasageri, in conditiile in care in aceeasi perioada a anului trecut foloseau Sibiul pentru a zbura peste 66.300 de pasageri. Scaderea este una ingrijoratoare de peste 20 de procente. ... citeste toata stirea